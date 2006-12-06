Верховная Рада сегодня будет сидеть до упора

Верховная Рада приняла решение работать сегодня в режиме пленарного заседания до тех пор, пока не будет принят проект государственного бюджета на 2007 год

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 240 народных депутатов.

Как известно, в среду ВР в пленарном режиме обычно работает только до обеда, то есть до 14.00.