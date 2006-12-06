Верховная Рада сегодня будет сидеть до упора
12:55, 06 декабря 2006Политика
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Коалиция уперлась рогом
Верховная Рада приняла решение работать сегодня в режиме пленарного заседания до тех пор, пока не будет принят проект государственного бюджета на 2007 год
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 240 народных депутатов.
Как известно, в среду ВР в пленарном режиме обычно работает только до обеда, то есть до 14.00.
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