Верховная Рада сегодня будет сидеть до упора

12:55, 06 декабря 2006
Политика
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Коалиция уперлась рогом

Верховная Рада приняла решение работать сегодня в режиме пленарного заседания до тех пор, пока не будет принят проект государственного бюджета на 2007 год

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало 240 народных депутатов.

Как известно, в среду ВР в пленарном режиме обычно работает только до обеда, то есть до 14.00.

 

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