Харьковскому мэру Добкину угрожают отрезать уши

Харьковскому мэру Михаилу Добкину неизвестные угрожают отрезать уши, пишет газета "Сегодня". Как утверждает Андрей Стародубцев, директор департамента горадминистрации по взаимодействию с правоохранительными органами, неизвестный позвонил отцу градоначальника и пообещал расправиться с его сыном, если тот не перестанет компрометировать руководство областного УМВД. По информации Стародубцева, разговор с неизвестным Добкин записал на диктофон. Сам Михаил Добкин уверен, что звонок связан с его выступлением на недавней сессии горсовета, где он назвал фамилии местных правоохранителей, якобы «крышующих» бизнес. В то, что угрозы могут осуществиться, мэр не верит.