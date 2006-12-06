Волков будет просить Пору остановить олигархический переворот

07.12.2006 в 12.00 в УНИАН состоится пресс-конференция руководителя общественного проекта «Стратегия государственных закупок» Волкова В.В. на тему “Публичное обращение к общественному движению и политической партии ПОРА с просьбой остановить финансово – политический переворот в стране”.

Обращаемся к Вам, как к последней инстанции, которая, по нашему мнению, может остановить финансово олигархический переворот, который произошел в государстве после принятия 1 декабря 2006року Закона №1209Д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам закупки товаров, работ и услуг за государственные средства»

К сожалению, сформированная парламентская команда избрала себе за идею объединения «деребан» государственных средств и государственного бюджета. Все пять фракций Верховной Рады Украины «злились в коррупционном танце» на глазах украинского народа, приняв Закон №1209Д «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам закупки товаров, работ и услуг за государственные средства».