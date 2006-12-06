Луценко, Кличко, Катеринчук и Стецькив хорошо посидели в ресторане

Встреча в ресторане Le Grand Cafe началась около 15 часов. С одной стороны стола, накрытого на четверых, на диване сидели бывший глава политисполкома Народного союза «Наша Украина» (НСНУ) Николай Катеринчук и бывший министр внутренних дел Юрий Луценко, а напротив – на стульях – расположились бывший заместитель председателя партии «Реформы и порядок» (ПРП) Тарас Стецькив и депутат Киевского горсовета Виталий Кличко. Как стало впоследствии известно, на встрече обсуждалось создание нового общественно-политического объединения, которое собеседники предпочитали называть «новым проектом».

Вчерашняя встреча проходила в неформальной обстановке, без каких-либо документов. Пили только чай и кофе. Корреспондент «Коммерсанта-Украина» стал невольным свидетелем встречи известных политиков и сумел расслышать только малую часть их разговора – до тех пор, пока участники переговоров его не заметили. Поначалу господин Катеринчук и господин Кличко в беседе участия практически не принимали – и разговор, часто повышая голос, главным образом вели господа Стецькив и Луценко. «Ну что я, два года, что ли, ждать буду?» – возмутился в какой-то момент бывший глава МВД. С большой долей вероятности можно утверждать, что речь шла о будущей президентской кампании, которая начнется через два года. В этом же контексте уместно вспомнить о том, что в последнее время оппозиционно настроенные политики, в том числе и сам Юрий Луценко, все чаще поднимают вопрос возможных досрочных парламентских выборов.

В ходе беседы политики неоднократно затрагивали проблему финансирования нового проекта «на первое время». Правда, ни источники финансирования, ни конкретные цифры не назывались. Из обрывков разговора было понятно, что политики обсуждают и нынешнюю ситуацию в стране. При этом часто звучали фразы «политический кризис» и «распад демократических сил». Обсуждалась и конкретная ситуация в парламентской фракции «Наша Украина». Было сказано, в частности: «Не может быть, чтобы вся `Наша Украина` ушла в оппозицию, часть все равно перейдет к Партии регионов».

Примечательно, что параллельно со встречей четверки в соседнем зале ресторана советник Николая Катеринчука, директор Центра политического проектирования Виктория Подгорная проводила консультации с неизвестным мужчиной, говорившим по-английски. Чаще всего во время их беседы звучала фамилия бывшего министра внутренних дел. Госпожа Подгорная рассказывала о недавней работе Юрия Луценко в МВД и о его новом назначении советником президента. При этом она неоднократно упоминала результаты социологических исследований, свидетельствующих о разочаровании общества в демократических силах и высоком личном рейтинге господина Луценко. «А политические исследования вы проводили?» – поинтересовался незнакомец, на что Виктория Подгорная ответила отрицательно.

Первыми ресторан покинули Виталий Кличко и Тарас Стецькив. «Такие разговоры проходят каждый день и в разных форматах,– рассказал господин Стецькив.– Сегодня мы обсуждали вполне конкретные политические планы. Я думаю, новым проектом будет не партия – это слишком узко. Ее идеология не будет ни левой, ни правой, ни «оранжевой», ни «голубой». Мы решили не загонять себя во вчерашний день». Юрий Луценко и Николай Катеринчук проговорили еще около часа, после чего последний проводил своего собеседника до выхода из ресторана и присоединился к госпоже Подгорной и неизвестному иностранцу.

Уже на улице Юрий Луценко объяснил, что обсуждал с Николаем Катеринчуком новый и уже давно созревший политический проект. «Но ничего больше сказать пока не могу»,– извинился он. Позже источник, близкий к одному из участников переговоров, сообщил, что «имена семерых лидеров нового движения будут названы между 15 и 20 декабря».

Обком со ссылкой на Коммерсантъ-Украина

Фото Коммерсантъ-Украина