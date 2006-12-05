Ющенко доволен работой Минобороны и поддерживает Гриценко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО доволен работой руководства Министерства обороны и поддерживает Анатолия ГРИЦЕНКО в должности министра.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в выступлении перед офицерским составом Вооруженных Сил Украины.

«Я поддерживаю курс глубокого реформирования национальных оборонных сил Украины, который реализовывает современное руководство Министерства обороны и лично министр Анатолий ГРИЦЕНКО», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Я настаиваю на соблюдении законодательной и исполнительной властью единой цели – сформировать современную армию, которая будет отвечать соответствующим европейским стандартам по уровню боевой подготовки, по уровню эффективности, оснащенности, и собственно - защищенности», - подчеркнул Президент.

Он призвал ответственные политические силы обеспечить спокойные условия для реформы армии и отказаться от попыток политизировать ее деятельность. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что армия не может быть полем для политических игр.