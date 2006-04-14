Омельченко намерен исполнять обязанности главы КГГА

Александр ОМЕЛЬЧЕНКО намерен исполнять свои обязанности в должности председателя Киевской городской государственной администрации до указа Президента Виктора ЮЩЕНКО о назначении на эту должность нового мэра столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН.

«Я сегодня нахожусь в должности председателя Киевской городской государственной администрации по закону о городе Киеве. Президент Украины указа об освобождении меня от должности председателя КГГА не подписывал. Я исполняю свои обязанности», - сказал А.ОМЕЛЬЧЕНКО.

На вопрос, как он относится к тому, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ считает этот указ лишь формальностью, А.ОМЕЛЬЧЕНКО сказал: «Если все указы формальность, то можно все сегодня делать».