Суд обязал Киевскую ТИК пересчитать бюллетени

Сегодня Апелляционный суд Киева удовлетворил апелляционную жалобу партии «Вече» и отменил постановление Шевченковского районного суда Киева, который отказал в пересчете бюллетеней по выборам депутатов Киевского городского совета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Вече”.

По данным пресс-службы, суд обязал Киевскую городскую территориальную избирательную комиссию по выборам депутатов Киевсовета провести повторный подсчет голосов избирателей на избирательных участках Киева. В резолютивной части постановления указано, что она вступает в законную силу немедленно и обжалованию не подлежит. “Следовательно, бюллетени будут пересчитаны обязательно”, подчеркнули в “Вече”.

Как сообщал УНИАН, партия "Вече" на выборах в Киевсовет набрала 2,75% голосов избирателей.