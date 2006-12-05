Вице-спикер Госдумы: Россия не должна извиняться перед Украиной за геноцид

Первый заместитель председателя Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации Любовь СЛИСКА считает, что Россия не должна извиняться перед Украиной за последствия Голодомора 1932-1933 гг.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение она высказала на пресс-конференции в Киеве после седьмого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между ВР и Федеральным собранием РФ.

Л.СЛИСКА отметила, что в последнее время «от России требуют за все и за всех извиняться». В то же время, по ее словам, люди, которые своим политическим руководством нанесли вред не только Украине, но и другим странам, «уже перестали на этом свете жить и остались только в учебниках истории и секретных документах».

Л.СЛИСКА отметила, что лично она «никому ничего плохого не сделала». «И я ни за что извиняться не должна», - добавила она.

Кроме того, она подчеркнула, что оба государства не должны спекулировать на теме Голодомора. Л.СЛИСКА призвала «к позитиву и нормальным отношениям». По ее мнению, если и в дальнейшем Украина и Россия «будут жить упреками и желаниями извиняться», то отношения существенно ухудшатся.