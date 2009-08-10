Россия будет вести себя наступательно в случаях искажения истории

Россия будет вести себя наступательно в случаях искажения совместной истории, особенно в вопросах победы в Великой отечественной войне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал временно поверенный в делах России в Украине Всеволод ЛОСКУТОВ на встрече с представителями Совета организации ветеранов Украины.

В.ЛОСКУТОВ заверил, что Россия будет отвечать на всевозможные вымыслы, фальсификации и искажения нашей совместной истории. Он также сообщил, что президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ будет инициировать обсуждение этого вопроса на заседании СНГ.

В.ЛОСКУТОВ также отметил, что Россия постоянно использует различные формы для того, чтобы обратить внимание общественности на факты, которые противоречат национальным интересам и России, и Украины, «потому что у нас совместные и история, и достижения, и трагедии мы переживали вместе, и мы должны защитить память тех людей, которые не думали о каких-то глобальных вещах, а шли и защищали то государство и ту землю».

«Поэтому мы будем обязательно вести себя наступательно, не оправдываясь, и я думаю, что мы убедим молодое поколение в том, что это действительно великий подвиг советского народа, который включал в себя и россиян, и украинцев», - сказал В.ЛОСКУТОВ.

При этом дипломат отметил, что в последнее время наблюдаются попытки принизить роль Советского Союза в победе в Великой Отечественной войне.