Наша Украина, БЮТ и регионалы нашли общий язык

Зарегистрированным сегодня в секретариате Верховной Рады законопроектом 1011-д “О парламентской оппозиции”, который подали Вячеслав КОВАЛЬ (фракция «Наша Украина»), Николай КОМАР (фракция Партии Регионов) и Юлия Тимошенко (лидер фракции БЮТ), предусматривается финансирование деятельности парламентской оппозиции из госбюджета за счет выделения дополнительных средств на расходы Верховной Рады.

Законопроект подписан и подан одновременно нардепами фракций Наша Украина, БЮТ и Регионы Украины. Очевидно, что это и есть долгожданный согласованный вариант. От БЮТ под законопроектом подписались Юлия Тимошенко, Александр Турчинов, Николай Томенко.

Принципы создания парламентской оппозиции в документе прописаны по образцу принципов создания парламентского большинства. Заявление (фракционное или индивидуальное) на включение в состав парламентской оппозиции, и возможность добровольного или принудительного выхода из этого формирования.

Парламентской оппозиции предоставляется право представительство в руководстве Верховной Рады Украины и ее органах. Участие в осуществлении парламентского контроля за деятельностью парламентского большинства, Кабинета Министров Украины, органов государственной власти (кроме судов), их должностных лиц, а также на ежегодный доклад о результатах осуществления парламентского контроля, и публикации результатов в СМИ. На председательство в комитетах по вопросам: свободы слова и информации; законодательного обеспечения правоохранительной деятельности; прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений; бюджета; Регламента, депутатской этики и обеспечения деятельности Верховной Рады Украины; функционирование судопроизводства; контроля за защитой прав промышленников, предпринимателей и инвесторов; контроля за соблюдением социальных стандартов и обеспечения надлежащего уровня жизни граждан; за деятельностью государственных монополий, национальных акционерных компаний, государственных банков и управления государственными корпоративными правами; энергетической безопасности; аграрной политики и земельных отношений; здравоохранения, науки и образования. И на замещение должностей заместителей глав всех других комитетов и заместителя Председателя Верховной Рады Украины.

Также парламентской оппозиции предоставляется право один раз на протяжении парламентской сессии формировать повестку дня пленарного дня по вопросам, внесенным парламентской оппозицией.

За оппозицией закрепляется право содоклада во время рассмотрения

основ внутренней и внешней политики Украины;

проекта Государственного бюджета Украины и о состоянии выполнения Государственного бюджета Украины;

Программы деятельности Кабинета Министров Украины;

отчета Кабинета Министров Украины;

ответственности Кабинета Министров Украины в соответствии со статьей 87 Конституции Украины;

проекта общегосударственной программы экономического, научно - технического, социального, национально-культурного развития, охраны окружающей среды;

устранение Президента Украины с поста в порядке импичмента в соответствии со статьей 111 Конституции Украины;

высказывание недоверия Генеральному прокурору Украины;

ежегодного доклада Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека в Украине;

ежегодного отчета Счетной палаты Украины;

ежегодного отчета Национального Совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Также парламентская оппозиция имеет право принимать участие в формировании персонального состава Счетной палаты, Совета Национального банка Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Высшего совета юстиции Украины путем выдвигания кандидатур на должности в этих органах, назначение на которые осуществляется Верховной Радой Украины. В этих и других назначениях будет придерживаться принцип пропорционального представительства, назначения будут рассматриваться без обсуждения единым списком.

Оппозиции предоставляется право на финансирование ее Секретариата и на освещение ее деятельности в средствах массовой информации в рамках государственного заказа Верховной рады на освещение ее работы. Также вводится запрещение перерывать теле- и радиопрограммы о деятельности парламентской оппозиции рекламой товаров, работ, услуг и другими сообщениями. На протяжении 20 минут до и после трансляции таких теле- и радиопрограмм запрещается на том же канале вещания в какой-нибудь форме комментировать или оценивать содержание теле- и радиопрограммы о деятельности парламентской оппозиции, давать какую-нибудь информацию о парламентской оппозиции.