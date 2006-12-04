7 декабря Наша Украина обретет утраченное

Исполняющий обязанности председателя центрального исполкома партии “Наша Украина” Александр РОПОТЕНКО заявляет, что Совет партии должен состояться на этой неделе, 7 декабря.

Как сообщает пресс-служба “Нашей Украины”, А.РОПОТЕНКО также выразил уверенность, что Совет партии на этой неделе должен избрать руководство.

“Провести Совет партии через три недели и обсудить в регионах кандидатуры на председателя Совета, председателя исполкома и принципы формирования Президиума – именно такое решение было принято на предыдущем заседании Совета”, - сообщил он.

А.РОПОТЕНКО убежден, что эти вопросы должны быть решены уже на этой неделе, поскольку необходимо приступить к выполнению решений III съезда партии. Большинство из них тормозится именно из-за отсутствия руководства партии. Кроме того, “необходимо планировать деятельность партии на 2007 год, а также утвердить бюджет партии на следующий год”, - отметил А.РОПОТЕНКО.

На съезде были приняты решения относительно объединения помаранчевых сил, совершенствования конституционной реформы и представления в КС по этому вопросу. Также были утверждены изменения к Программе партии “Основные программные цели и политические задачи Партии на современном этапе. Европейский выбор: неизменность избранного пути”.