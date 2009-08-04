Дело о гибели Кушнарева рассмотрит Верховный суд
11:38, 04 августа 2009Политика
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Семья подала кассационную жалобу
Семья Евгения Кушнарева подала кассационную жалобу на решение Апелляционного суда о закрытии дела в отношении Дмитрия Завального.Об этом сообщает рroUA со ссылкой наИА «МОСТ-Харьков» .
Первое слушание пройдет в Верховном суде 18 августа.
Напомним, 15 мая Апелляционный суд Харьковской области удовлетворил ходатайство об амнистии Дмитрия Завального, обвиняемого в убийстве народного депутата (Партия регионов) Евгения Кушнарева.
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