В парламенте не хватает Пинзеника, Соболева, Филенко, Грынива

Народный депутат, заместитель председателя фракции Блока Юлии Тимошенко Александр ТУРЧИНОВ убежден, что только благодаря единению демократических сил можно противостоять возвращению кучмизма.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на XII съезде политической партии “Реформы и порядок”.

«По моему убеждению, реванш и укрепление ЯНУКОВИЧА начались не после перехода А.МОРОЗА в антикризисную коалицию, а тогда, когда 8 сентября прошлого года без каких-либо оснований было отправлено в отставку правительство Юлии ТИМОШЕНКО. Именно это дало шанс кучмизму вернуться», - сказал А.ТУРЧИНОВ. Он отметил, что противостоять этому сегодня можно только путем единения демократических сил.

Говоря о ПРП, А.ТУРЧИНОВ отметил, что эта партия имеет мощный интеллектуальный потенциал. «В парламенте сегодня не хватает ПИНЗЕНИКА, СОБОЛЕВА, ФИЛЕНКО, ГРЫНИВА и других серьезных политиков, которые умеют не только говорить, но и работать результативно», - сказал А.ТУРЧИНОВ. Он заметил, что сегодня много говорят об объединении, но БЮТ и ПРП хотят продемонстрировать переход от болтовни к конкретным делам.

«Я надеюсь, что сегодня на съезде будет полностью ратифицировано решение наших высших политических органов относительно единения в одном блоке», - отметил А.ТУРЧИНОВ. Он также напомнил, что БЮТ давно предлагал блоку «Наша Украина» сотрудничать в оппозиции. «В сложные времена, которые переживает «Наша Украина», наши двери всегда открыты, и мы всегда будем на их ждать», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также подчеркнул, что новые политические проекты сегодня не имеют перспективы, поскольку в них не появляются новые политики. Он констатировал, что новейшая история Украины свидетельствует, что количество политических сил, попадающих в парламент, постоянно уменьшается. Так, в 1997 году в Верховной Раде были представлены 9 политических сил, в 2002 г. – 6, а в 2006 г. – 5. «Я убежден в том, что надо не выдумывать что-то новое, надо объединять живое, надо объединять тех, кто способен добывать в борьбе победу», - сказал А.ТУРЧИНОВ.