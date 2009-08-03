Председатель СБУ уверяет, что Кириллу в Украине ничего не угрожает
15:30, 03 августа 2009Политика
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Официальное опровержение
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Киеве.
«Никаких угроз не было. И, соответственно, я могу опровергнуть официально те источники, которые распространяют противоположную информацию. Я думаю, что это неправдивая информация, которая излишне политизируется. Все спокойно, никаких угроз не было. Правоохранительная система работает, чтобы этих угроз не было», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
Он отметил, что МВД и СБУ «работают именно для того, чтобы обеспечить безопасность людей верующих, которые посещают те или другие мероприятия во время пребывания этого духовного лица на нашей территории».
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