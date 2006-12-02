Янукович назвал ”достаточным” вклад Луценко в борьбу с преступностью

Сегодня премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ представил руководящему составу Министерства внутренних дел нового руководителя Василия ЦУШКО и наметил круг первоочередных задач, которые милиции предстоит решить.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале своего выступления глава правительства поблагодарил присутствовавшего на этом представлении экс-министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО за работу, отметив, что он «внес достаточный вклад в борьбу с преступностью». Спустя некоторое время в своей речи премьер еще раз обратился к Ю.ЛУЦЕНКО со словами благодарности: «Юрий Витальевич, я еще раз хотел бы поблагодарить. Я говорю это откровенно и искренне, несмотря на то, что были некоторые споры. Они возникали не часто, но работали мы согласованно».

Говоря о новом министре, В.ЯНУКОВИЧ сказал, что решение о его назначении было принято с учетом его (В.ЦУШКО – УНИАН) опыта в политике. Характеризуя В.ЦУШКО, премьер сказал, что он знает его как «человека профессионального и уверен, что он критически проанализирует работу Юрия Витальевича», действуя в должности министра МВД, «сделает правильные выводы».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он уже нашел общий язык с новым министром и надеется, работая вместе в одной команде, решать все неотложные проблемы, которые существуют в МВД.

Относительно первоочередных задач, которые предстоит решать В.ЦУШКО, В.ЯНУКОВИЧ заявил о необходимости наведения порядка в системной работе ведомства. Поясняя, премьер отметил, что необходимо сосредоточить внимание на работе с кадрами, повышении их профессионального уровня.

Также В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к руководству МВД, отметил, что на сегодняшний день остается не на надлежащем уровне работа милиции по реагированию на обращения граждан. Следует обратить внимание и на формирование учетной отчетности, которая, по мнению главы правительства, сегодня не согласована с реальным состоянием преступности, а в нее (в отчетность - УНИАН) довольно часто включаются незначительные правонарушения.

Отдельное внимание В.ЯНУКОВИЧ посвятил качеству материалов досудебного следствия, поскольку только в 2005 году на дополнительное расследование, по его данным, судами было возвращено 3 тыс. 276 дел.

Премьер также отметил, что правительство особенно тревожит сегодня рост количества дорожно-транспортных происшествий. В контексте этого он призвал присутствующих уделить достаточное внимание транспортной дисциплине, со своей стороны заверив, «что мы будем всегда на стороне защиты работников ГАИ по наведению порядка на дорогах».

В то же время В.ЯНУКОВИЧ призвал руководство МВД усилить эффективность борьбы с коррупцией, на которую «мы развернули наступление» и которая «разъедает государство».

Касаясь темы кадров МВД, в частности руководящего состава, премьер обратился к новому министру с призывом «не брать топор, это не тот случай, нужно подходить взвешенно» с учетом того, что уже было сделано.

В.ЯНУКОВИЧ также предостерег руководство МВД от того, чтобы правоохранительные органы в дальнейшем не занимались политикой и политиканством. В то же время он отметил, что ведущую роль в построении гражданского общества милиция должна играть, взаимодействуя с общественными организациями. Ввиду этого, отметил премьер, следует обеспечить оперативное реагирование на обращения граждан, поскольку они не должны чувствовать формальный подход милиции к решению их проблем.

Премьер заверил, что правительство продолжит наращивать материально-техническое обеспечение органов внутренних дел, уделяя этому вопросу внимание как на государственном уровне, так и на местах. «Я считаю, что дальнейшее реформирование (милиции – УНИАН) - это трудная задача, и нам с вами нужно отработать концепцию», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, добавив при этом, что эту концепцию он уже обсуждал с предыдущим министром Ю.ЛУЦЕНКО.

Премьер также призвал сотрудников МВД к взаимодействию с пограничной службой для предотвращения, в первую очередь, незаконной миграции. Напоследок премьер сказал, что «вместе с правительством вы должны принимать участие в реформировании милиции. Я считаю, что у нас впереди нелегкий, сложный путь, но будем работать вместе». При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что вместе с новым министром уже найдена «оптимальная модель сотрудничества».