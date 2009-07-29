УНП обеспокоена закрытием украинской телепрограммы в Польше

Украинская народная партия выразила глубокую обеспокоенность возможным закрытием единственной общепольской программы на украинском языке «Теленовости», которая транслируется на телеканале TVP с 1995 года.

Об этом говорится в заявлении УНП, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.

УНП требует у «правительства Украины принять меры для сохранения телеканала в эфире польского телевидения», а также обращается «к правительству Республики Польша с призывом предотвратить создание искусственного источника напряженности в отношениях между поляками и украинской общиной Польши».

«Подобные действия польской стороны противоречат духу добрососедства и становлению украинско-польского диалога», - отмечается в заявлении. УНП обращает внимание польской и украинской власти на то, что «в Польше проживает около полумиллиона этнических украинцев, которые имеют право получать информацию на родном языке». «Украинцы Польши через украиноязычные передачи узнают о развитии украинско-польской дружбы, поэтому закрытие единственной общепольской программы может грозить возобновлением напряженности между украинской и польской общинами, что принесет большой вред двусторонним отношениям», – констатируется в документе.

Украинская народная партия призвала «польские и украинские общественные организации оказать поддержку украинской общине Польши в деле сохранения возможности получать информацию на родном языке и поддерживать свою национальную идентичность». «Именно такая поддержка будет свидетельствовать, что украинско-польские отношения, несмотря на трагические страницы истории, развиваются сегодня в демократическом русле», - подчеркивает УНП.