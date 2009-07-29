У Мороза с Симоненко уже есть «определенные наработки»

17:03, 29 июля 2009
Политика
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Замахиваются на 15%

Лидер Социалистической партии Александр МОРОЗ считает, что единый кандидат от СПУ и Коммунистической партии на выборах Президента должен получить не менее 15% голосов избирателей.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба СПУ.

Согласно сообщению, в Николаеве отвечая на вопрос о формировании "левого блока" лидер СПУ сказал, что совместное выдвижение кандидата от СПУ и КПУ может обеспечить не менее 15 процентов голосов избирателей на выборах. “А это - гарантия успеха дальнейшей социализации законов”, – отметил он. А.МОРОЗ добавил, что переговоры с лидером коммунистов Петром СИМОНЕНКО проводились и есть определенные наработки. “Их результат зависит от взаимодействия сторон в направлении реализации выдвинутых предложений”, – сказал он.

 

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