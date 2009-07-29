Кто станет донорами кандидатов в Президенты в регионах

В регионах Украины происходит логический процесс появления новых и снижения активностей старых представителей элит.

Об этом свидетельствуют результаты проведенного Институтом Горшенина комплексного исследования «Роль региональных элит в предверии президентской кампании».

В первую очередь специалистов Института Горшенина интересовали изменения в среде региональных элит, их влияния на общественно-политические и экономические процессы, их роль в жизни Украины и отдельно взятых регионов, возможное влияние элит на исход президентских выборов и на формирование новой политической архитектуры государства.

На основе полученных данных, специалисты Института Горшенина пришли к выводам, что происходит процесс появления новых элит. То есть, происходит естественная ротация – то, чего не хватает общеукраинскому политикуму. Наиболее характерные примеры: феномен Натальи КОРОЛЕВСКОЙ в Луганской области, Игоря ЦЫРКИНА в Днепропетровске, Игоря МАРКОВА и Алексея ГОНЧАРЕНКО в Одессе и т.д. В то же время, по мнению специалистов, постепенно снижается активность отдельных политиков, вовремя не понявших необходимость кооперации в более мощные региональные группы. Постепенно снижается роль таких политиков, как: Д.ШЕНЦЕВ, В.ДАНИЛОВ, А.ЛОГВИНЕНКО,- в Харькове, мэра И.КУЛИЧЕНКО - в Днепропетровске, вовремя не принявших участие в создании более крупных региональных объединений и оставшихся, по большому счёту, героями-одиночками.

Эксперты также уверены, что выборы Президента будут проходить в основном благодаря ресурсам и позиции региональных элит. Именно представители региональных элит, сохранившие капиталы, влияние, человеческий ресурс, обладающие медиа-ресурсами регионального уровня станут основными партнёрами и донорами кандидатов в Президенты Украины.

По данным исследования, нынешние региональные элиты – это зародыш будущей общеукраинской политической силы – не формализованной, но в то же время существенной, влиятельной, активной. Именно в этой среде формируются буржуазные и демократические ценности, желание установления порядка и требование подхода к Украине как к долгосрочному, стратегически важному проекту. Постепенно эта сила начнёт доминировать над нынешними политическими «партиями» и сможет сменить старую Систему.

Логическим шагом на пути развития региональных элит, по мнению экспертов, может стать некий общеукраинский «круглый стол» региональных объединений с целью выработки общих правил игры, общего продвижения и лоббирования интересов, создания единой системы коллективной безопасности.

Справка УНИАН. Институт Горшенина начиная с 2006 года внедряет программу комплексных исследований региональных процессов. С этой целью Институт Горшенина открыл свои представительства во всех городах-миллионниках, на очереди – открытие филиалов во Львове и Автономной Республике Крым. Также Институт Горшенина создал ряд региональных и общегосударственных медиа-проектов (информационные агентства «Новый Мост», «Мост-Харьков», «Мост-Одесса», газета «Левый берег»). Регулярно проводятся социологические опросы с углублённым изучением настроений общественности в отдельно взятых регионах и в целом в Украине. Также проводятся экспертные вопросы, интервьюирование лидеров общественного мнения, систематизация информации о деятельности региональных элит.