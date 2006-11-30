За компанию Янукович хочет избавиться еще и от Тарасюка

Сегодня в секретариате Верховной Рады зарегистрирован проект постановления 2629-1 об увольнении ТАРАСЮКА Бориса Ивановича с должности министра иностранных дел. Инициатор – премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

В то же время Борис ТАРАСЮК сегодня, как передает корреспондент УНИАН, завил, что правовую коллизию вокруг назначения и увольнения министра иностранных дел и министра обороны может решить только Конституционный Суд.

«Существует правовая коллизия, которая касается порядка назначения и увольнения двух министров, кандидатуры которых вносит Президент. Я думаю, какое бы решение не приняла Верховная Рада, обязательно будет реакция Президента, и этот вопрос можно решить только через решение Конституционного Суда», - сказал он.

Б.ТАРАСЮК уверен, что «только Конституционный Суд в праве разрешить эту правовую коллизию, а она существует и она заложена в Конституции”.

На вопрос, кого он видит в должности министра иностранных дел вместо себя, Б.ТАРАСЮК сказал: «ТАРАСЮКА Бориса Ивановича».