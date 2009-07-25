Кто заплатит киевлянам за квартиры, поврежденные аварией на теплотрассе?

Возместить ущерб за квартиры в доме №5 по улицы Сабуровая на Троещине, поврежденные 17 июня в результате аварии на теплотрассе, должен владелец сетей Киева – Киевская городская государственная администрация.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе АК «Киевэнерго», к такому выводу пришла комиссия компании, которая выясняла причины и последствия аварии на Троещине.

Отмечается, что владельцем тепловых сетей является территориальная община города Киева в лице Киевского городского совета, а в соответствии с законом «О местном самоуправлении в Украине», в ведение исполнительных органов сельских, поселковых, городских советов принадлежит управление объектами жилищно-коммунального хозяйства, которые находятся в коммунальной собственности соответствующих территориальных общин, обеспечение их должного содержания и эффективной эксплуатации, необходимого уровня и качества услуг населению.

Таким образом КГГА, как уполномоченный орган владельца, который отвечает за управление объектами коммунальной собственности и за ущерб, нанесенный источником повышенной опасности, обязана возместить нанесенный ущерб, отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что в соответствии с Гражданским кодексом Украины имущественный ущерб, нанесенный неправомерными решениями, действиями или бездеятельностью личным неимущественным правам физического или юридического лица, а также вред, нанесенный имуществу физического или юридического лица, возмещается в полном объеме лицом, которое его нанесло. Размер ущерба должен быть документально подтвержден (заключением эксперта).

«Избежать повреждения на Троещине можно было только сделав полную модернизацию теплосети в том районе. А это входит в полномочия местных властей. Проведение испытаний было согласовано с КГГА, специалисты “Киевэнерго” действовали профессионально, в соответствии с правилами и регламентами, и причиной произошедшего, является аварийное состояние трубы, а не действия работников компании, что и подтвердили выводы комиссии. Свое решение компания проверила, обратившись в независимую юридическую компанию, которая подтвердила верность выводов комиссии “Киевэнерго”, - заявил заместитель директора по правовому обеспечению АК “Киевэнерго” Руслан ФАРИСЕЙ.

“Испытательный сезон еще не завершился, а Киев имеет несколько громких повреждений. Их количество растет очень быстро из-за аварийного состояния теплосетей. Если местные власти не начнут комплексную замену сетей, то случай на Сабуровая, к сожалению, может стать не последним. Компания рассматривала различные варианты решения этой проблемы. Даже такие как страхование ответственности во время испытательных и ремонтных работ. Но страхователи считают, что состояние сетей в столице настолько неудовлетворительное, что страховать нет смысла”, - заявил Р.ФАРИСЕЙ.

Комиссия “Киевэнерго” также решила за собственные средства компании провести модернизацию тепломагистрали в районе улицы Сабуровая и заменить на этом участке аварийно опасные трубы современными, предварительно изолированные трубы современного образца протяжностью 300 м. Компания направила в КГГА и Деснянскому райсовету письма с просьбой признать этот участок аварийным и посодействовать ускорению согласительных и разрешительных процедур. В случае своевременного получения документов “Киевэнерго” заменит теплосети к началу отопительного периода.

Напомним, 17 июня у дома №5 по улице Сабурова во время плановых гидравлических испытаний теплосетей произошел прорыв трубы. Выбросы холодной воды с обломками асфальта, щебнем и песком на высоту четвертого этажа в направлении жилого дома повредил две квартиры.

Прорыв трубы на Сабурова произошел из-за повышенной изношенности коммуникаций в данном районе, вызванной высокими грунтовыми водами.