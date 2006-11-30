Янукович предлагает гулять с 30 декабря по 8 января

Премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил центральным органам исполнительной власти провести консультации с профсоюзами и работодателями о возможности переноса некоторых рабочих дней на другие выходные дни с целью установления праздничной Рождественской недели.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

Согласно сообщению, предлагается перенести рабочие дни со вторника-пятницы, 2-5 января на субботы 20 и 27 января, а также субботы 10 и 24 февраля.

Кроме того, правительство предлагает в 2007 году также перенести рабочие дни с пятницы, 9 марта, на субботу, 3 марта, с понедельника, 30 апреля, на субботу, 28 апреля, с пятницы, 29 июня, на субботу, 16 июня и с понедельника, 31 декабря, на субботу, 29 декабря.