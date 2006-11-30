В программу поездки Ющенко в Донецкую область внесли изменения

В программу поездки Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в Донецкую область 1 декабря внесены изменения.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, вместо планировавшегося посещения Президентом предприятия "Кнауф Гипс Донбасс" в Артемовске глава государства побывает в Краматорске на ЗАО "Новокраматорский машиностроительный завод".

В остальном программа поездки Президента не изменилась.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря В.ЮЩЕНКО посетит Донецкую область с рабочей поездкой. Президент побывает в региональном ландшафтном парк "Клебан-Бык", доме-интернате для граждан преклонного возраста и инвалидов в Красном Лимане, а также посетит Свято-Успенскую Святогорскую Лавру в Святогорске.