Адвокаты Курочкина проведут пресс-конференцию в УНИАН

18-00 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Итоги рассмотрения апелляционной жалобы по делу Максима Курочкина в апелляционном суде г..Киева”. Участники: адвокаты М.Курочкина: Виктор Ткачук, Василий Диденко, Ольга Стрижова (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону: 279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.