Адвокаты Курочкина проведут пресс-конференцию в УНИАН

13:04, 30 ноября 2006
Политика
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18-00 -  В УНИАН состоится пресс-конференция  на тему: “Итоги рассмотрения апелляционной жалобы  по делу Максима Курочкина в апелляционном суде г..Киева”. Участники: адвокаты М.Курочкина: Виктор Ткачук, Василий Диденко, Ольга Стрижова (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Материалы этой пресс-конференции вы можете заказать в виде аудиозаписи и профессиональной видеосъемки, обратившись в отдел маркетинга УНИАН по телефону:  279-35-23. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям. 

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