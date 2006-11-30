Турчинов разрешил одному БЮТовцу голосовать за отставку Луценко

Один из лидеров БЮТ Александр Турчинов уверяет, что ни один депутат из БЮТ не будет голосовать за отставку министра внутренних дел Юрия Луценко.

"Есть решение фракции. Мы не является кадровым отделом правительства Януковича", - сказал он в комментарии "Украинской правде" в четверг.

Он напомнил о том, что фракция готова голосовать за отставку правительства Виктора Януковича в целом, а не по отдельным кандидатурам.

По словам Турчинова, единственный, кому фракцией разрешено голосовать за отставку Луценко, это депутат БЮТ Александр Шепель, "над которым просто Луценко издевался в последнее время".

"Я считаю, что он имеет моральное право проголосовать, и фракция не будет ему запрещать", - сказал он.

Вместе с тем, по информации источников "Украинской правды", БЮТ может предоставить необходимые для результативного голосования за отставку Луценко 15-20 голосов.

Украинская правда