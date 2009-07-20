Тимошенко согласилась участвовать в 40-летии революции в Ливии
18:31, 20 июля 2009Политика
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Каддафи передал приглашение
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО намерена принять участие в праздновании 40-й годовщины Сентябрьской революции в Ливии.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на совместном с премьер-министром Ливии Аль-Багдади Али Аль-МАХМУДИ брифинге в Киеве в ответ на переданное ей приглашение от лидера ливийской Джамахирии Муамара КАДДАФИ.
Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в ходе ее визита в Ливию в сентябре также планируется провести очередное заседание Украинско-Ливийской комиссии по сотрудничеству, в ходе которого стороны планируют рассмотреть ряд конкретных проектов двустороннего сотрудничества, в том числе девять проектов сотрудничества в военно-технической сфере.
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