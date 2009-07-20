Эксперт увидел, какую стратегию навязывает Януковичу его команда

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что команда лидера Партии регионов Виктора ЯНУКОВИЧА провела оптимизацию избирательной кампании, сделав главную ставку на социальном популизме.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном УНИАН.

При этом, считает эксперт, несмотря на доводы специалистов, коммуникационная стратегия В.ЯНУКОВИЧА будет ориентирована не только на сохранение мотивации собственного избирателя, но и на работу с «чужими» электоральными группами.

«Судя по всему, В.ЯНУКОВИЧУ пытаются навязать коммуникационною стратегию, при которой он будет заигрывать со всеми без исключения электоральными группами, не диверсифицируя свои ресурсы и усилия. Такая «тотальная» кампания будет отличаться «жестким» социальным популизмом», - отмечает политолог.

В то же время, по мнению В.БАЛЫ, в условиях короткой избирательной кампании и снижении показателя доверия избирателя, подобные попытки ведения «тотальных» выборов таят в себе опасность потери электорального ядра. «Современные выборы – это способность повышения критичности мотивации узкой электоральной группы. Победа на выборах – это победа в 3-4%, не более того», - считает директор АМС.