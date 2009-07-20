БЮТ, ПР и партия Литвина поддержали губернатора, уволенного Ющенко

О поддержке бывшего председателя Кировоградской облгосадминистрации Василия МОЦНОГО, причиной увольнения которого стало убийство в Голованевском районе при участии экс-народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО, уже заявили представители БЮТ, Партии регионов и Народной партии.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции в Кировограде народный депутат от Народной партии Юрий ЛИТВИН отметил, что увольнение губернатора было ошибкой Президента.

«Досадно, что человека, который отдается работе, имеет результаты, контролирует развитие всех сфер области, делают ответственным за поведение определенного лица высшего ранга. Вопрос даже не в фигуре В.МОЦНОГО, а в системе управления территорией», - отметил Ю.ЛИТВИН.

Несколько дней назад о намерениях добиваться восстановления В.МОЦНОГО в должности председателя Кировоградской облгосадминистрации сообщили народные депутаты от Партии регионов Владимир ЯЦУБА, Сергей ЛАРИН и Василий ГУРЕЕВ.

«Я собираюсь позвонить Вере Ивановне (В.УЛЬЯНЧЕНКО – глава Секретариата Президента - УНИАН) и скажу ей, что никого лучше В.МОЦНОГО в Кировоградской области не найдешь. Понятно, что случай в Голованевске только повод (уволить В.МОЦНОГО - УНИАН). Хотят перед выборами провести своего человека», - сказал В.ЯЦУБА.

Во время поездки в Кировоград в начале июля премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО также заявила о намерении парламентской фракции БЮТ обратиться в Конституционный Суд относительно неправомерности указа Президента об освобождении В.МОЦНОГО от должности председателя Кировоградской ОГА.

Как сообщал УНИАН, 16 июня в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ Виктором ЛОЗИНСКИМ, на то время прокурором Голованевского района Евгением ГОРБЕНКО и начальником милиции этого же района Михаилом КОВАЛЬСКИМ на территории охотничьего хозяйства в Кировоградской области погиб местный житель - 53-летний Валерий Олейник.

27 июня Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сообщил, что в связи с этим событием освободил от своей должности председателя Кировоградской ОГА В.МОЦНОГО.

Как говорится в указе, В.МОЦНЫЙ освобожден за ненадлежащее выполнение требований статьи 119 Конституции Украины в отношении обеспечения законности и правопорядка, соблюдения прав и свобод граждан.

1 июля экс-губернатор обжаловал указ Президента в Кировоградском окружном админсуде, поскольку считает свое увольнение политически мотивированным.

11 июля около 3 тысяч представителей общественности Кировоградской области обратились в Кабинет министров Украины и Верховную Раду с просьбой способствовать в возвращении на должность председателя Кировоградской облгосадминистрации Василия МОЦНОГО. Подписи под обращением поставили депутаты Кировоградского областного совета, представители областной Федерации профсоюзов, организаций инвалидов, работники культуры, образования и другие.