В России уже сокрушаются, чем Украина заплатит за газ в октябре

Директор Международного института политической экспертизы Евгений МИНЧЕНКО прогнозирует, что в этом году между Украиной и Россией не будет еще одной «газовой войны».

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор российского Международного института политической экспертизы Евгений МИНЧЕНКО, выступая на экспертном семинаре в Москве на тему: "Украина накануне выборов: политика и экономика. Влияние внешнего фактора", организованном УНИАН совместно с информационно-аналитическим центром Московского государственного университета.

«Я думаю, что новой «газовой войны» не будет потому, что для премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО любая «газовая война» – это признание того, что подписанные ей газовое соглашения были ущербными для Украины. Она (Ю.ТИМОШЕНКО) никогда это не признает», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

По его словам, такая ситуация может негативно повлиять на «политическую мифологию Ю.ТИМОШЕНКО».

Также Е.МИНЧЕНКО считает, что будут предприниматься попытки пересмотреть данные договоренности в следующем году, но разрешение ситуации будет зависеть от позиции российского руководства и «Газпрома».

Эксперт прогнозирует, что в октябре также будет «серьезнейший» кризис, связанный расчетами Украины за российский газ.

«Украине придется прибегнуть к дополнительным внешним займам, так как ресурс печатного станка небесконечен», - сказал эксперт.

По его мнению, Ю.ТИМОШЕНКО сейчас может выиграть в развитии атомной энергетики.

«Создание совместного российско-украинского предприятия по производству ядерного топлива могло бы стать одним из удачных шагов правительства Ю.ТИМОШЕНКО», - считает Е.МИНЧЕНКО.