Министр угольной промышленности передумал уходить в отставку

Министр угольной промышленности Украины Виктор ПОЛТАВЕЦ объявил об отзыве своего заявления о сложении полномочий руководителя ведомства.

Об этом сказано в заявлении В.ПОЛТАВЦА, переданном агентству УНИАН пресс-службой ведомства.

В своем заявлении В.ПОЛТАВЕЦ поясняет, что «отработав добросовестно в составе нынешнего Кабинета министров Украины свыше полутора лет», он решил было сложить с себя полномочия министра угольной промышленности Украины, «считая, что это даст возможность парламентской коалиции укрепить правительство благодаря системе договоренностей с разными политическими силами. Однако, как известно, Верховная Рада Украины не сумела рассмотреть кадровые вопросы».

«Взвесив все эти аргументы, я объявляю об отзыве своего заявления относительно сложения полномочий министра угольной промышленности Украины и возвращаюсь к выполнению своих служебных обязанностей», - отмечено в заявлении.

Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2009 года В.ПОЛТАВЕЦ написал заявление об увольнении с должности министра «по собственному желанию, в связи с ухудшением состояния здоровья».

Справка УНИАН. Виктор ПОЛТАВЕЦ был утвержден Верховной Радой в должности министра угольной промышленности Украины 18 декабря 2007 года.