Ющенко поздравил Тимошенко с днем рождения

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поздравил лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО с днем рождения, сообщает пресс-служба главы государства.

В своем поздравлении Президент отметил, что высоко ценит вклад Ю.ТИМОШЕНКО в укрепление украинской государственности. «Горжусь, что в решающие для Украины дни мы были рядом и вместе с украинским народом боролись за правду и справедливость. Верю – впереди нас ждут великие дела во имя Украины», – подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Президент Украины пожелал лидеру БЮТ крепкого здоровья и семейного уюта, политического долголетия и жизненного воодушевления для новых свершений. «Пусть все Ваши замыслы увенчиваются успехом, а профессионализм и государственническая деятельность способствуют утверждению демократических ценностей в Украине», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, Ю.ТИМОШЕНКО сегодня исполняется 46 лет. Свой день рождения она празднует с семьей у своей мамы в Днепропетровске.