БЮТ и ПР заинтересованы, чтобы парламент не работал?

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН заявляет, что фракции БЮТ и Партии регионов заинтересованы в том, чтобы парламент не работал.

Об этом он заявил в эфире телеканала ТВІ.

По его словам, «сегодня есть очень большая заинтересованность крупных игроков, чтобы Верховная Рада вообще не работала».

В.ЛИТВИН утверждает, что фракции Партии регионов не нужна работающая Верховная Рада Украины, поскольку «они не хотят, чтобы там выступали, говорили и агитировали за других кандидатов».

Он подчеркнул, что «у них информационное пространство полностью контролируется и они найдут другие для себя возможности».

В ЛИТВИН отметил, что и фракция БЮТ заинтересована в том, чтобы парламент не работал, поскольку тогда «правительство будет регулировать свои действия постановлениями Кабинета министров Украины» и будет объяснять это отсутствием возможности принятия необходимых законов парламентом.

Он заверил, что если не будет Верховной Рады, то «не будет и страны».

Еще одной причиной блокирования работы парламента В.ЛИТВИН считает нежелание голосовать за внесение изменений в Конституцию Украины в части снятия депутатской неприкосновенности.