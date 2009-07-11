Литвин догадывается, что Ющенко и Тимошенко его проигнорируют

его предложение провести спецзаседание ВР с их участием

Киев. 10 июля. УНИАН. Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН не исключает, что Президент Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО проигнорируют его предложение провести специальное заседание парламента с их участием.

Об этом спикер сказал в интервью телеканалу “Рада”.

По его словам, если “реакции не будет от первых лиц, а будет ответ через их пресс-службы, то это будет свидетельством их позиции, что их это устраивает (ситуация в стране - УНИАН), и они не хотят открытого и честного общения с людьми”.

В.ЛИТВИН не исключает, что его письмо о проведении спецзаседания ВР будет проигнорировано и “это будет означать, что они не хотят ничего изменять, что то, что происходит в стране, их устраивает”.

В.ЛИТВИН заявил, что “исчерпал все возможности для того, чтобы найти компромисс”.

По его словам, ситуация, которая сегодня сложилась в парламенте, - “это отражение противостояния по линии с одной стороны - Президент Украины и Виктор ЯНУКОВИЧ, а с другой стороны – Юлия ТИМОШЕНКО”.

В.ЛИТВИН добавил, что ВР до последнего времени смягчала это противостояние и, принимая решения, балансируя, она, по крайней мере, давала видимость того, что в Украине есть определенная стабильность и передсказуемость”.

“Сегодня, по сути дела, разрушили окончательно Верховную Раду, и это предвестие того, что Украина вступит в хаос”, - убежден В.ЛИТВИН.

Он считает, что “конфликт на политическом уровне и на уровне межличностном зашел так далеко, что примирить и заставить работать (все ветви власти - УНИАН) будет невозможно”.

Председатель ВР подчеркнул, что в таком случае необходимо принять решение, чтобы “как можно скорее провести одновременно президентские и парламентские выборы, хотя сегодня для этого нет правовых оснований”. Он считает, что такое решение нужно принять, и “под это решение подвести соответствующую правовую базу для проведения таких выборов”.

В этой ситуации В.ЛИТВИН предлагает всех основным политикам написать заявления об уходе от власти и “будем работать консультантами у тех, кто придет к власти”.

Как сообщал УНИАН, фракция Партии регионов вторую неделю подряд блокирует роботу ВР с требованиями принять закон о повышении минимального прожиточного уровня и минимальной зарплаты.

Сегодня, 10 июля, В.ЛИТВИН направил В.ЮЩЕНКО, Ю.ТИМОШЕНКО, лидерам депутатских фракций письмо с предложением немедленно провести специальное заседание парламента и дать оценку последним событиям в государстве.