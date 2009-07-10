УНП просит присвоить Червонию звание Героя Украины

„Присвоить Василию Червонию звания Героя Украины”, - с такой просьбой обратилась Украинская Народная Партия к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, сообщили УНИАН в пресс-службе УНП.

Украинская Народная Партия убеждена, что своей жизненной позицией, общественной и политической деятельностью В.Червоний, который трагически погиб 4 июля, неоднократно доказывал преданность Родине, которую любил превыше всего. „Оценивая вклад патриота Украины в создание государственности и защиту украинских интересов”, УНП убеждена, что этот призыв „поддержат и тысячи людей, которые лично знали Василия Червония, и сотни тысяч простых граждан Украины, благодарные ему за его работу во имя создания и развития независимой Украины, возрождения духовности украинского народа, восстановления исторической справедливости, развития и воспитания новой украинской элиты, способной дать новое будущее Украинскому государству, которое может мыслить новыми категориями и не подвластно штампам имперского прошлого”.

УНП отмечает, что в конце 80-х прошлого века В.Червоний создал первое в Ривненской области отделение Общества украинского языка им. Тараса Шевченко, с которого началось интенсивное развитие движения за независимость Украинского государства. "Работая на партийных и государственных должностях, В.Червоний способствовал возрождению духовности украинского народа, перестройке храмов Украинской православной церкви Киевского патриархата, способствовал восстановлению исторической правды об участниках освободительной борьбы, членов ОУН-УПА”, - напоминает УНП.

Благодаря своей деятельности В.Червоний получил почет и уважение не только жителей Ривненщини, но и сотен тысяч патриотов Украины.

Украинская народная партия выражает надежду, что В.Червоний будет отмечен на государственном уровне страны, ради которой он жил и работал.

Справка УНИАН. В.Червоний родился 24 августа 1958 года в Ривненской области. Окончил Киевский политехнический институт, инженер-химик-технолог. С 1981 г. работал на Ривненском ПО "Азот" инженером, начальником смены. В 1988 году создал первое в Ривненской области отделение Общества украинского языка, а затем - первую в области ячейку НРУ. С 1989 г. председатель Ривненской краевой организации НРУ. Впоследствии - член президиума Центрального провода НРУ. С июня 2006 г. - председатель Ривненской областной организации Украинской Народной Партии.

В первый раз был избран депутатом Верховной Рады Украины в 1990 году, и затем еще трижды избирался в парламент как по мажоритарным округам, так и по спискам партий и блоков. Был руководителем областного избирательного штаба блока Виктора ЮЩЕНКО в Ривненской области в 2002 и 2004 годах.

С января 2005 по май 2006 года В.Червоний был главой Ривненской облгосадминистрации.

В.Червоний погиб от удара молнии во время рыбалки у села Ганевка Костопольского района 4 июля с.г.