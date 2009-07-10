Литвин написал Ющенко и Тимошенко: срочно надо провести спецзаседание

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН направил письма Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО, лидерам депутатских фракций с предложением незамедлительно провести специальное заседание парламента и дать оценку последним событиям в государстве.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, в письме идет речь о том, что «ситуация в стране стремительно приобретает критически угрожающий характер. В первую очередь из-за того, что государственное управление доведено до состояния паралича, а также из-за растущей неадекватности в работе институтов власти, их должностных лиц, всех политических сил, представленных во власти».

«Надуманные поводы блокирования Верховной Рады Украины, которое уже окончательно завело в тупик парламент, являются отражением заострения политической борьбы между Президентом В.ЮЩЕНКО и Партией регионов во главе с В.ЯНУКОВИЧЕМ и премьер-министром Ю.ТИМОШЕНКО», - отмечает В.ЛИТВИН.

Он подчеркивает, что Верховная Рада Украины, которая «до последнего времени гасила этот конфликт, удерживала под контролем процессы достижения компромиссов и демонстрировала наличие элементов стабильности во властном механизме, целеустремленно разрушается. Фактически уже разрушен этот предохранитель дестабилизации. Мы поставлены перед выбором: или осмысленные, честные выводы и соответствующие действия, или неконтролированные и необоротно разрушительные для Украины процессы».

Именно поэтому он обращается к руководителям государства и лидерам парламентских фракций с предложением незамедлительно провести специальное заседание Верховной Рады и публично дать оценку тому, что и почему происходит в государстве, определиться, возможно ли обеспечить скоординированную работу институтов власти, принимать необходимые и адекватные ситуации решения.

«Если в результате политических или личностных причин это уже невозможно, об этом необходимо также публично сказать и в то же время при всем народе принять совместное политическое решение об одновременном проведении в самые сжатые сроки досрочных выборов в Верховную Раду Украины и Президента Украины. Это будет, по крайней мере, честное признание всеми ключевыми политическими игроками своего банкротства и несостоятельности в выполнении обязательств перед народом», - убежден В.ЛИТВИН.

Он отметил, что «под это откровенно политическое решение необходимо будет немедленно подвести максимально возможную правовую основу. В первую очередь речь идет о законах о выборах Президента Украины, а также о выборах народных депутатов. Последний должен обеспечить связь с избирателями, т.е. выборы по открытым спискам, с голосованием за кандидатов от партий в избирательных округах. Лишь на такой основе можно надеяться на радикальную перезагрузку власти как непременную предпосылку оздоровления страны».

В.ЛИТВИН также попросил сообщить о своей позиции по вопросу такого заседания и участия в нем, отметив, что «отсутствие персональной реакции также будет красноречивым свидетельством позиции».