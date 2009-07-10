Польша не собирается менять Украину на другого партнера по Евро-2012

Польша не планирует менять Украину на другого партнера по организации и проведению матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил польским журналистам глава польского правительства Дональд ТУСК, который сегодня в Киеве принимает участие в третьем заседании украинско-польского комитета по делам подготовки и проведения финала Евро-2012.

«... Буду заверять украинскую сторону, что с нашей точки зрения ничего не изменилось – хотим вместе с Украиной подготовить Чемпионат Европы», - сказал Д.ТУСК, слова которого цитирует компания PL.2012, координирующая подготовку Польши к Евро-2012.

Д.ТУСК заверил, что Польша тщательным образом подготовится к чемпионату и выразил надежду, что Украина, которая сейчас страдает от последствий мирового экономического кризиса, также успеет на должном уровне подготовиться к Евро-2012.

«В интересе региона, Польши и Украины есть то, чтобы данный проект мы вместе довели до конца», - сказал он.

Справка УНИАН. Украина и Польша выиграли право на проведение Евро-2012 в апреле 2007 года.

С того времени не прекращаются спекуляции, что украинцы с поляками не успеют подготовиться, и УЕФА передаст право на проведение чемпионата другим странам.