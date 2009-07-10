Тимошенко просит до конца года не трогать ее с макропоказателями

Макропоказатели в Украине будут еще не раз пересматриваться.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Все макроэкономические прогнозы, касающиеся и валового внутреннего продукта, и инфляции, и других показателей - это до конца года является еще только прогнозом, и вы видите, что они каждый раз корректируются, потому что мировая практика еще не знала таких кризисных событий, которые происходят в мире. Еще не раз будут пересматриваться макропоказатели, еще не раз будут делаться адекватные антикризисные программы. Поэтому я бы просила задавать вопросы относительно выполнения макропоказателей по завершению года», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она добавила, что Украина, пересматривая свои макропоказатели, не является исключением, поскольку все страны мира это делают.

Как сообщал УНИАН, Госкомстат с 2009 года перешел с ежемесячной на ежеквартальную публикацию данных о динамике ВВП. По данным Госкомстата, падение ВВП Украины в первом квартале 2009 г. составило 20,3%. Инфляция в Украине в июне составила 1,1%, с начала года – 8,6%.