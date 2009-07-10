Совет директоров МВФ рассмотрит третий транш только через 3-4 недели

Совет директоров Международного валютного фонда через три-четыре недели на своем заседании рассмотрит вопрос о выделении Украине третьего транша кредита в размере 3,3 млрд. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила глава миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сегодня на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Что касается даты заседания Совета директоров, то оно может состояться через три-четыре недели, начиная от сегодняшнего дня», - сказала Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Представитель МВФ напомнила, что в МВФ действуют специфические процедуры, в соответствии с которыми после согласования со страной корректировок программы, на протяжении десяти дней осуществляется внутренний анализ этого документа, после чего документы передаются на рассмотрение руководству фонда.

«После этого на протяжении двух недель исполнительные директора проводят ознакомление с документацией. Это такая регулярная процедура, поэтому мы должны ориентироваться на то, что заседание Совета директоров состоится через три-четыре недели», - подчеркнула Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июля, Дж.ПАЗАРБАЗИОЛУ заявила, что Миссия МВФ будет рекомендовать Совету исполнительных директоров фонда увеличить следующий транш для Украины с 3,2 млрд. долларов до 3,3.