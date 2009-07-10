Тимошенко рассказала, на что пойдет третий транш МВФ

1,9 млрд. долл. из третьего транша кредита Международного валютного фонда будут направлены на погашение внешних долгов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции сегодня премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

«Транш составляет 3,3 млрд., долл. Из этих денег абсолютно точно 1,9 млрд. долл. будут направлены на погашение очередных, которые наступают по графику, внешних суверенных долгов Украины, что, в принципе, полностью убирает все риски относительно расчетов по внешним долгам», - сказала она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, оставшийся финансовый ресурс будет потрачен четко в соответствии с определенными направлениями.

«Эти расходы будут осуществлены в пределах утвержденного закона о Госбюджете, и все расходы, которые будут осуществляться, будут утверждены законом о Госбюджете», - отметила премьер.

Как сообщал УНИАН, председатель миссии МВФ в Украине Джейла ПАЗАРБАЗИОЛУ сегодня, 10 июля, сообщила, что миссия Международного валютного фонда будет рекомендовать Совету исполнительных директоров Фонда увеличить следующий транш для Украины до 3,3 млрд. долл.

Справка УНИАН. Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США для укрепления доверия в финансовом секторе и помощи экономике страны, пострадавшей от мирового финансового кризиса.

В ноябре 2008 года Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

В январе 2009 года в Украине работала миссия МВФ, которая должна была принять решение о предоставлении или непредоставлении Украине второго транша.

31 марта Верховная Рада рассматривала пакет законопроектов, которые позволяют получить второй транш кредита МВФ. Так, ВР приняла законы об увеличении ставок акцизного сбора на алкогольные и табачные изделия. В то же время парламент отказался включить в повестку дня три законопроекта, предложенных правительством. В частности, эти законопроекты предусматривают выделение 7 725,19 млн. грн. на компенсацию НАК «Нафтогаз Украины» убытка от реализации импортного газа 2009 года (№4266), а также изменение законов о пенсионном обеспечении (№3521 № 4217). Принятие этих законопроектов парламентом Кабинет министров называл условием возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом.