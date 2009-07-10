Регионалы готовы отказаться от каникул

Фракция Партии регионов готова работать в пленарном режиме вплоть до сентября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

По его словам, проведение согласительных советов лидеров фракций у председателя Верховной Рады не дало никаких результатов. «Потому мы настроены на работу весь каникулярный период до того времени, пока наши коллеги по парламенту не поймут, что первоочередным является народ Украины, а не прихоти или требования политиков», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ отметил, что четвертая сессия парламента сегодня не закрыта, и потому в любое время по требованию 150 депутатов может быть инициировано внеочередное заседание.

По его словам, фракция Партии регионов обязательно будет принимать участие во внеочередных заседаниях, которые будут инициированы представителями коалиции.

При этом А.ЕФРЕМОВ добавил, что фракция Партии регионов и сама предложит созвать внеочередное заседание, если ситуация перейдет в чрезвычайное русло.