Аскания-Нова - в полуфинале всемирного конкурса «Семь новых чудес природы»

Биосферный заповедник «Аскания-Нова», который представляет Украину на всемирном конкурсе «Семь новых чудес природы», вышел в полуфинал конкурса.

Об этом сообщается на официальном сайте акции “Семь новых чудес природы”.

Второй этап конкурса продолжался с 1 января по 8 июля 2009 года. Свыше 250 номинантов были распределены на 7 групп. «Аскания-нова» соревновалась во второй по численности (57 участников) группе Е – «Национальные парки, природные заповедники, леса». В итоге она стала одним из 11 победителей, набравших в группе больше всего голосов интернет-аудитории. Таким образом, интернет-голосованием названы 77 номинантов, которые вышли в следующий этап конкурса.

Этот этап завершится 21 июля текущего года – в этот день экспертная комиссия, возглавляемая бывшим Генеральным директором ЮНЕСКО Федерико МАЙОРОМ, назовет 28 финалистов конкурса. После этого на сайте акции возобновится голосование, по итогам которого в 2010 году будут названы “Семь новых чудес природы” в мире. По оценкам Оргкомитета, в голосовании могут принять участие до 100 миллионов людей. Организатором конкурса выступает швейцарская неприбыльная организация «Корпорация нового открытого мира» (New Open World Corporation, NOWC).

Целинная степь «Аскания-Нова» – единственный в Европе участок степи, которого никогда не касался плуг. Территория биосферного заповедника составляет около 11 тысяч гектаров, которые являются ареалом для нескольких сотен видов растений, животных и птиц. В прошлом году «Аскания-нова» стала одним из победителей общенациональной акции «7 природных чудес Украины», получив наибольшую поддержку экспертов и заняв первое место по общему количеству набранных баллов.

В ходе конкурса заповедник на протяжении длительного времени постепенно, но уверенно поднимался в рейтинговом голосовании – с 46-й на 43-ю позицию, с 43-й на 41-тую, потом на 39-тую. А уже в июне “Аскания” за одну неделю осуществила стремительный “прорыв” к лидерам – с 39-го места на 14-тое. Несколько недель заповедник держался на этой позиции, но в последние дни ему удалось обойти несколько участников и попасть в число победителей в своей группе.

Сообщая на брифинге в Верховной Раде об успешном участии Украины в акции, заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО выразил благодарность Оргкомитета акции «Покажем миру природные чудеса Украины», организовывавшему поддержку «Аскании», и всем гражданам, отдавшим свой голос за украинского номинанта. По оценкам Оргкомитета в интернет- и телефонном голосовании приняли участие более 100 тысяч украинцев.

«О заповеднике «Аскания-нова» сегодня узнали миллионы граждан в разных странах мира. Участие в конкурсе продемонстрировало тот факт, что украинское общество активно реагирует на позитивные проекты. Совместными усилиями мы реализовали проект, который способствовал существенному улучшению имиджа Украины в мире», - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он отметил, что главная задача участия Украины во всемирном конкурсе выполнено: «Аскания-Нова» - среди 77 лучших природных чудес мира. Н.ТОМЕНКО также отметил, что «к сожалению, мы не можем повлиять на выход «Аскании» в финал конкурса, однако, в случае позитивного решения экспертов, Оргкомитет готов будет предложить формат участия Украины в финале, чтобы и далее пропагандировать красивый образ нашего государства».

В ходе акции в Украине был создан комитет общественной поддержки “Аскании”. Его возглавил народный депутат Украины Николай БАГРАЕВ, в состав комитета вошли абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастики Анна БЕЗСОНОВА, генеральный директор телеканала ICTV Александр БОГУЦКИЙ, директор Херсонского музыкально-драматичного театра им. М.Кулиша Александр КНИГА, президент Национальной радиокомпании Украины Виктор НАБРУСКО, народный артист Украины Александр ПОНОМАРЕВ, популярный дуэт Потап и Настя КАМЕНСКИХ, народная артистка Украины Наталия СУМСКАЯ, главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО, народный артист Украины Анатолий ХОСТИКОЕВ.