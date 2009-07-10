Партия регионов предостерегает киевские власти от угрозы коллапса

Фракция Партии регионов в Киевском городском совете предостерегает столичные власти о возможном бюджетном коллапсе в Киеве.

Об этом заявил глава фракции Партии регионов Алексей ОМЕЛЬЯНЕНКО на сессии Киевсовета, сообщили УНИАН в пресс-службе КГО Партии регионов.

Партия регионов призывает столичную власть принять меры, чтобы избежать возникновения проблем с выполнением бюджетом.

А.ОМЕЛЬЯНЕНКО отметил, что в столице сложилась катастрофическая ситуация с выполнением бюджета. Всего 6 млрд. грн., или 26%, от запланированной суммы поступлений получил бюджет Киева по состоянию на 1.06.2009 г по данным, предоставленным Главным финансовым управлением КГГА. По его словам, это означает, что бюджет не выполняется приблизительно на 20%, и если такая тенденция будет продолжаться и в дальнейшем, к концу года Киев может ждать серьезный бюджетный кризис.

Депутат отметил, что сегодня практически не финансируется ни одна из социальных общегородских программ, которые обеспечивают жизнедеятельность киевлян - образования, медицины, культуры и искусства, физкультуры и спорта.

В критическом состоянии находится коммунальное хозяйство столицы. Больше 1 тыс. из 4 тыс. километров водопроводных сетей исчерпали свой срок эксплуатации. Только за последний месяц в столице произошло 273 прорыва труб.

Обратил внимание А.ОМЕЛЬЯНЕНКО и на сложную ситуацию с инвестициями в инфраструктуру столицы и на критическую ситуацию и в лифтовом хозяйстве Киева.

«Однако вместо того, чтоб изыскать дополнительные средства для обеспечения безопасности киевлян, столичная власть, исполняя прихоть Президента, просит правительство снять 200 млн. грн. со строительства метро на Теремки, а вместо этого построить памятник Ивану Мазепе», - отметил он.

«Мы обращаемся ко всем депутатским фракциям, представители которых входят в Верховную Раду Украины. Если на самом деле Вам и лидерам Ваших партий небезразлична судьба киевлян, призываем вас поднять перед вашими партийными руководителям вопрос о внесении изменений в закон о государственном бюджете Украины на 2009 год и уменьшить вдвое сумму изъятий из бюджета столицы в государственную казну. Фракция Партии регионов это уже сделала – инициировала соответствующий проект закона», - заявил лидер фракции Партии регионов.

Отмечая критическую ситуацию в районах столицы, в том числе "искусственное" уменьшение доходной и расходной части отдельных районных бюджетов, на плохое качество услуг, не смотря на значительное увеличение тарифов и тому подобное.

Учитывая вышесказанное, фракция Партии регионов обращается к заместителю городского головы Анатолию ГОЛУБЧЕНКО с просьбой предоставить отчет о приведении качества коммунальных услуг к государственным стандартам.

Также, по мнению фракции, необходимо создать комиссию КГГА по разработке положения, которое бы регулировало размер оплаты коммунальных услуг в зависимости от их качества.

Кроме того, депутаты Фракции Партии регионов подготовили предложения по перераспределению средств городской казны: снять средства со сравнительно несрочных для безопасности киевлян расходов и направить их на обеспечение первоочередных потребностей столицы и ее жителей.

«В случае, если эти требования не будут выполнены, на следующую сессию Киевсовета Фракция Партии регионов будет инициировать рассмотрение вопроса о введении моратория на повышение коммунальных тарифов», - отметил А.ОМЕЛЬЯНЕНКО.