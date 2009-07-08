В БЮТ раскусили намерения регионалов: не пустить Тимошенко на выборы
Кожемякин: мы отрабатываем свои меры
Депутат от БЮТ Андрей Кожемякин считает, что Партия регионов намерена созвать внеочередную сессию для отставки правительства Юлии Тимошенко.
Об этом он сказал журналистам в Верховной Раде во вторник.
"Вы слышали, что они тоже собирают какие-то подписи, чтобы шантажировать, что они сейчас созовут сессию для того, чтобы поставить вопрос о недоверии правительству", - сказал Кожемякин.
"Вы слышали сегодня их комментарии. Они согласны на закрытие сессии, но будут собирать внеочередную А для чего? Их главная цель - не допустить премьера на выборы в качестве премьера", - добавил он.
"Мы это знаем, поэтому мы отрабатываем свои меры", - отметил Кожемякин.
Он напомнил, что вопрос о недоверии правительству уже поднимался на текущей сессии парламента и может быть вновь поставлен лишь на следующей сессии, в том числе и на внеочередной.
Кожемякин также сообщил, что сейчас в парламенте завершилось совещание лидеров фракций, на которой изначально присутствовали только представители коалиции, а позже к ним присоединилась фракция Компартии.
В итоге, по его словам, в совещании участвовали все фракции, кроме Партии регионов.