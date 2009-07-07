В БЮТ есть аргументы против пересмотра бюджета

Идея внести изменения в Государственный бюджет Украины на 2009 год, в частности относительно увеличения минимальной заработной платы и уровня прожиточного минимума, базируется на предвыборном популизме.

Такое мнение высказала глава парламентского комитета промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в комментарии УНИАН.

По ее мнению, те, кто выступают сегодня за поднятие минимальных зарплат и пенсий и добиваются переголосования бюджета, ставят перед украинской экономикой невыполнимые задачи. Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что целью этих депутатов является, прежде всего, дискредитировать правительство. «Бюджет сегодня рвать нельзя, – считает она, - экономика просто не выдержит такого повышения».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отмечает, что сейчас количество безработных, по сравнению с началом года, уменьшилось на 250 тысяч, доверие к банкам постепенно восстанавливается, а зарплаты в госсекторе выплачиваются стабильно.

«Именно популистские манипуляции с необоснованным увеличением бюджета могут привести к тому, что зарплаты действительно перестанут выплачиваться регулярно. Это, конечно, поможет оппозиции сделать правительство виноватым, но ведь экономика – не политическая игрушка», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 1 июля на внеочередном заседании Верховная Рада создала рабочую группу по подготовке ко второму чтению законопроекта о внесении изменений в госбюджет на 2009 год о размере прожиточного минимума и размере минимальной зарплаты. Сопредседателями группы избраны народные депутаты Николай АЗАРОВ (фракция Партии регионов), Олег ЛЯШКО (фракция БЮТ) и министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН.

Ранее парламент отказался принять во втором чтении и в целом проект закона о внесении изменений в госбюджет на 2009 год о размере прожиточного минимума и зарплаты, внесенный членом фракции Партии регионов Михаилом ПАПИЕВЫМ. Законопроектом предусматривалось, что с 1 июля прожиточный минимум будет составлять 808 грн., а с 1 октября – 848 грн. При этом предлагалось с 1 июля установить минимальную заработную плату на уровне 825 грн., с 1 октября – 864 грн., с 1 декабря - 900 грн.