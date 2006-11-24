В деле Гонгадзе есть четыре версии

Заместитель генерального прокурора Украины, начальник Главного следственного управления Генпрокуратуры Ренат КУЗЬМИН сообщил, что в деле об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе поменялся следователь.

Об этом Р.КУЗЬМИН сказал в интервью газете «Коммерсант-Украина».

«Было принято решение, чтобы человек с новым взглядом, с новым мышлением и с новым подходом взял дело и оперативно в нем разобрался. Я вам скажу, что сразу с его приходом началась работа и по альтернативным версиям»,- сказал заместитель генпрокурора.

Он отметил, что два следователя, которые расследовали дело Гонгадзе несколько лет, исключены из состава оперативно-следственной группы (Роман ШУБИН и Юрий ГРИЩЕНКО).

Р.КУЗЬМИН сообщил, что помимо общеизвестной версии (приказ убить журналиста якобы отдавал экс-президент Леонид КУЧМА) есть еще три. Например, по его словам, отрабатывается версия, что команду убить журналиста отдавало должностное лицо из близкого окружения Президента. «Ведь эту команду мог дать и другой человек, не менее значимый и важный, и, может, даже не министру внутренних дел Юрию Кравченко, а другому милиционеру», - сказал заместитель генпрокурора.

Оценивая перспективы раскрытия дела о заказчиках убийства журналиста, Р.КУЗЬМИН сказал, что «пока преступление не раскрыто и есть следователи, которые занимаются расследованием, перспектива всегда есть». По его мнению, расследование с мертвой точки сдвинулось.

«Меня атакуют отдельные лица с одним и тем же вопросом. Повторюсь – несколько человек от разных групп. Требование одно – вернуть следователя, не отрабатывать другие версии, отрабатывать только версию, всем известную. Не допрашивать, не вызывать маму Гонгадзе Лесю. Меня сегодня убеждают, в том числе очень известные люди, что этого делать не нужно, что не нужно распространяться относительно других версий», - сказал он.

Кроме того, Р.КУЗЬМИНУ неизвестно, жив ли бывший руководитель Департамента внешнего наблюдения и уголовной разведки МВД Украины Алексей ПУКАЧ, обвиняемый в организации убийства Г.Гонгадзе.

«Поиски ПУКАЧА ведутся различными спецслужбами, в том числе и СБУ. Такое поручение есть и в МВД. Но на сегодняшний день ни МВД, ни СБУ ПУКАЧА не нашли и нам информации о его местонахождении не дали», - сказал он.