"Вежливые люди" под дулами автоматов вели женщин с детьми на захват объектов ВСУ в Крыму - бывший и.о. министра обороны

По словам Михаила Коваля, весной 2014 года во время оккупации Крыма и блокировки воинских частей Вооруженных сил Украины российские "вежливые люди" выставляли гражданских лиц "живым щитом".

Российские спецназовцы под дулами автоматов вели перед собой женщин с детьми на захват военных объектов Вооруженных сил Украины в Крыму весной 2014 года.

Читайте такжеРешение о захвате Крыма принимал лично Путин - экс-депутат госдумы (видео)Как передает корреспондент УНИАН, об этом генерал-полковник, первый заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль, который с 25 марта по 3 июля 2014 года был исполняющим обязанности министра обороны, сообщил во время допроса в Оболонском райсуде Киева по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича.

«Мы боялись за их жизнь, их тогда толкали вперед. Кругом пишут «вежливые люди» ... Вот их «вежливость»! Добровольно те женщины не шли. Их толкали «вежливые люди» под угрозой убийства к охраняемым объектам, до границы поста ... Нет, она добровольно взяла ребенка и под дулом автомата пошла ...", - отметил Коваль, отвечая на вопрос адвокатов Януковича, действительно ли гражданских лиц силой вели под украинские военные объекты.

Как сообщал УНИАН, 28 декабря 2017 года на заседании суда по делу о госизмене Януковича бывший начальник разведуправления ВМС Анатолий Бургомистренко заявил, что украинские военнослужащие не могли противостоять захвату воинских частей в Крыму, поскольку российские спецназовцы выставляли «живым щитом» гражданских лиц.