В Минюсте говорят, что Remington Worldwide Limited давит на Украину

Первый заместитель министра юстиции Евгений КОРНИЙЧУК обвиняет компанию «Remington Worldwide Limited» в давлении на Украину.

Об этом говорится в заявлении Е.КОРНИЙЧУКА, текст которого передан УНИАН.

Заместитель министра напомнил, что в данное время в производстве Арбитражного института Торговой палаты г. Стокгольм находится дело по иску компании «Remington Worldwide Limited», которое обвиняет государство Украина в нарушении Договора к Энергетической хартии, ратифицированного парламентом 6 февраля 1998 года. В частности, в том, что государство не обеспечило инвестора эффективными средствами для удовлетворения исков и принудительного осуществления прав в отношении капиталовложений. Обвинения, заявленные инвестором, касаются невыполнения на территории Украины решения Арбитражного суда г. Санкт-Петербург и Ленинградской области, и сумма исковых требований компании к государству Украина составляет 33 610,11 долларов США.

Е.КОРНИЙЧУК отметил, что вчера компания «Remington Worldwide Limited» проведела пресс-конференцию, в ходе которой представители компании Вячеслав ЛЫЧ и Владислав РЕЗНИКОВ интерпретировали внутриведомственные документы Министерства юстиции и Кабинета министров как давление Министерства юстиции и осуществление «репрессивных мер» по отношению к инвестору - компании «Remington Worldwide Limited» путем обращения в правоохранительные органы с целью контроля за рассмотрением ряда уголовных дел. “Утверждения и заявления адвокатов компании «Remington Worldwide Limited» являются заангажированными и не отвечают действительности”, - сказал он.

По словам первого заместителя министра, внутриведомственные документы, на которые ссылались представители компании, не могут трактоваться как давление государства на инвестора, поскольку ряд уголовных дел, о которых шла речь, возбуждены органами прокуратуры и расследуются органами внутренних дел еще с 2006 года. Дела при участии ГП «Энергоатом» и компании «Remington Worldwide Limited» рассматриваются с 2003 года. Кроме того, добавил он, постановлением коллегии судей Судебной палаты по гражданским делам Верховного суда Украины от 23 апреля 2009 года удовлетворена жалоба ГП «Энергоатом» о пересмотре судебных решений в связи с исключительными обстоятельствами и отменено постановление Апелляционного суда г. Киева от 17 декабря 2003 года по делу о признании и исполнении на территории Украины решения Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 24 декабря 2002 года о взыскании с государственного предприятия «НАК «Энергоатом» в интересах компании «Remington Worldwide Limited» 23 080 000 дол.

”Утверждать, что Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольм названные документы расценит как попытку государства Украина «расправиться с тем, кому она проигрывает» преждевременно, поскольку отмеченные документы не удостоверяют осуществление мер влияния или давления на инвестора. Кроме того, заявленное представителями истца вынесение в октябре 2009 года решения в интересах компании «Remington Worldwide Limited» не отвечает процедурному графику рассмотрения дела и является неверным”, - заметил Е.КОРНИЙЧУК.

Он отметил, что таким образом пресс-конференция адвокатов компании «Remington Worldwide Limited» В.ЛЫЧА и В.РЕЗНИКОВА свидетельствует об использовании именно политического аспекта для оказания влияния и давления на государство Украина по названому делу, а свободная трактовка инвестором внутриведомственных документов является лишь подтверждениям факта такого давления на государство Украина путем использования любых механизмов влияния, в том числе СМИ.

Как сообщал УНИАН, компания Remington Worldwide Limited (Гибралтар) намерена увеличить сумму исковых требований к Украине в Стокгольмском арбитражном суде в рамках иска к «Энергоатому» с 60 тыс. дол. до 30 млн. дол. Об этом заявил юридический представитель Remington Worldwide Ltd. В.ЛЫЧ. По его словам, до 14 июля с.г. компания представит суду уточненные исковые требования. В.ЛЫЧ сообщил, что суд уже начал арбитражное производство и сформировал состав арбитров. При этом спор должен быть рассмотрен до 1 января 2010 года.

Также В.ЛЫЧ отметил, что этот хозяйственный спор может перерасти в международный скандал. Он объяснил, что причиной этого является письмо первого заместителя министра юстиции Е.КОРНИЙЧУКА на имя премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, в котором предлагается дать распоряжение Службе безопасности Украины, Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуре «взять на контроль» судебные процессы при участии Remington Worldwide Ltd. и некоторых других компаний. Адвокат считает, что цель такого предложения - максимальное затягивание выплаты задолженности государства перед компанией.

6 октября 2008 года Арбитражный институт Торговой палаты г. Стокгольм возбудил дело по арбитражному спору против Украины по иску Remington Worldwide Limited. В своем иске компания просила взыскать с Украины 60 тыс. дол. в связи с невозможностью в рамках исполнительного производства вытребовать от НАЭК «Энергоатом» долг в размере 18 млн. дол. за поставки в 1999 году оборудования на Запорожскую АЭС.

Справка УНИАН. В 1999 году Запорожская АЭС, которая является отдельным подразделением НАЭК «Энергоатом», и ГП «Укрэнергомашкомплект» заключили договор на приобретение 25 ограничителей перенапряжения на сумму 33 млн. дол.

26 декабря 1999 года «Укрэнергомашкомплект» и производитель оборудования – компания «Электрокерамика» (Россия) подписали приложение к контракту, согласно которому договорились, что все спорные вопросы будут рассматриваться в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Поскольку «Укрэнергомашкомплект» не выполнил своих обязательств перед производителем, после его ликвидации в результате банкротства ответчиком стал «Энергоатом». В конце 2002 года «Электрокерамика» передала право требования к должнику компании Remington Worldwide Limited (Гибралтар), которую связывают с молдавским бизнесменом Вячеславом ПЛАТОНОМ.