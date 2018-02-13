"Мы идем по правильному пути": Яценюк объяснил, почему РФ выступает против закона о деоккупации

Арсений Яценюк отметил, что сейчас продолжается дискуссия относительно проведения выборов на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины.

Лидер партии “Народный фронт” Арсений Яценюк считает, что принятым Верховной Радой законом о деоккупации Российская Федерация была признана агрессором по отношению к Украине, и украинский парламент, наконец, четко определил, каким образом проводить деоккупацию Донбасса.

Об этом он заявил в программе “Свобода слова” на ICTV в понедельник, 12 февраля.

“Россия должна покинуть украинскую территорию, и Украина должна восстановить свою территориальную целостность. Это сложный, тяжелый и долгий путь. Но другого пути, чем целостное украинское государство, у нас нет. И мы за это будем все вместе бороться”, - подчеркнул лидер НФ.

“Если министр иностранных дел Российской Федерации и ставленник Владимира Путина Лавров выступает за то, что закон не должен быть подписан, - это означает, что мы идем по правильному пути. РФ выступает против этого закона, и мне понятно почему – потому что по этому закону Россия будет нести международно-правовую ответственность за незаконную аннексию Крыма, Донецка и Луганска”, - подчеркнул он.

“Надеюсь, что Президент Украины Петр Порошенко безотлагательно подпишет этот закон, и он станет частью национального законодательства”, - подчеркнул лидер НФ.

По мнению Яценюка, для того, чтобы вернуть Донецк, Луганск и Крым необходимо выполнение нескольких условий: Россия должна вывести свои войска, а Украина должна восстановить контроль над украинско-российской государственной границей и полностью восстановить контроль над территорией Донецкой и Луганской областей.

Он отметил, что сейчас продолжается дискуссия относительно проведения выборов на этих территориях.

“Как можно проводить выборы под дулами российских автоматов или под дулами российской пропагандистской машины? Как можно проводить выборы, когда туда не имеет доступа ни одна политическая партия Украины, когда там отсутствует инфраструктура?”, - подчеркнул он.

Поэтому еще один пункт, по словам Яценюка, “это восстановление всей инфраструктуры, в первую очередь - за счет государства-агрессора”.

“Конечная цель “Минска” – государство-агрессор, кем является Россия, должно покинуть украинскую территорию, и Украина должна восстановить свою территориальную целостность. Это сложный, тяжелый и долгий путь. Но другого пути, чем цельное украинское государство, у нас нет. И мы за это будем все вместе бороться”, - сказал Яценюк.