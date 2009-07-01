Коррупция сводит на нет преимущества от вступления Украины в ВТО?

В условиях мирового экономического кризиса оценить влияние вступления Украины во Всемирную торговую организацию на улучшение инвестиционной привлекательности не представляется возможным.

Такое мнение УНИАН высказала глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ.

«Экстраполяция на соседние страны говорит о вероятности роста инвестиций в результате вступление в ВТО. Так, в отношении Болгарии приток инвестиций увеличился в 4,6 раза, Словении – 3,2 раза, Эстонии – 1,8 раза», - отметила депутат. Однако в отношении Украины существуют сомнения в объективности подобного подхода, отметила она. По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, это обусловлено существованием различного правового режима в отношении инвестора и собственности, коррупционностью рынка и наличием на нем монополистов.

«Таким образом, в данном контексте можно говорить о том, что гармонизация законодательства Украины с нормами ВТО может лишь способствовать улучшению инвестиционной привлекательности страны», - считает депутат.