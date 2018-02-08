МИД выразил протест из-за отказа России допустить врачей к Грибу

В МИД считают, что такими действиями власти РФ оказывают давление на 19-летнего гражданина Украины "для получения необходимых следствию показаний".

Министерство иностранных дел Украины выразило протест на отказ Российской Федерации допустить врачей к похищенному с территории Беларуси и незаконно арестованному в России гражданину Украины Павлу Грибу.

Как говорится в комментарии МИД Украины, также Министерство иностранных дел выражает решительный протест в связи с игнорированием многочисленных обращений Генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону по поводу получения актуальной информации о состоянии здоровья незаконно удерживаемого украинца.

"Ухудшение состояния здоровья Павла Гриба в учреждении содержания и неоказание медицинской помощи расцениваем как форму давления на него для получения необходимых следствию показаний. Такие действия демонстрируют игнорирование российской стороной не только решения Европейского суда по правам человека №ECHR-LE2.3R от 6 октября 2017 года, но и основополагающих прав человека", - заявляют дипломаты.

"Требуем немедленно допустить украинских или иностранных врачей к Павлу Грибу для оценки состояния его здоровья и необходимых медицинских рекомендаций", - заявили в МИД.

Также в МИД призвали международных партнеров усилить дипломатическое давление на Российскую Федерацию и выступить в защиту жизни, безопасности и прав граждан Украины, которые незаконно удерживаются на территории России.

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Как сообщал УНИАН, 28 августа 2017 года член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб заявил о пропаже своего 19-летнего сына. По его словам, 24 августа юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях. Девушка же должна была приехать на встречу из России.

7 сентября стало известно, что Павла содержат в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют юношу в подготовке теракта на школьной линейке в Сочи.

Суд постановил содержать его под стражей до 4 января 2018 года.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказались разрешить украинским врачам на посещение и осмотр Павла в СИЗО.

15 декабря решением Октябрьского районного суда Краснодара срок содержания под стражей Павла Гриба продлен до 4 марта 2018 года. 1 февраля Краснодарский краевой суд в РФ по результатам рассмотрения апелляции оставил это решение суда без изменений.