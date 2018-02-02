В ОБСЕ призвали Дуду ветировать скандальный закон, карающий за "бандеровскую идеологию"
Президент Польши Анджей Дуда должен ветировать поправки к закону об Институте национальной памяти. Об этом говорится в заявлении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира от 1 февраля.
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По его словам, несмотря на чувствительность некоторых исторических вопросов, "свобода выражения имеет особое значение для историков и ученых".
"История – это вопрос независимых научных исследований и свободного обсуждения, а не судебного решения. Закон должен быть отклонен как непропорциональное ограничение свободы выражения взглядов. Только когда заявления являются подстрекательством к насилию или дискриминации, они могут быть криминализированы", – отметил Дезир.
В ночь на 1 февраля законопроект одобрил польский Сенат, его отправили на подпись президенту. До этого Дуда обещал "тщательно проанализировать" документ.